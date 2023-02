Sanremo 2023 | la conferenza stampa della prima serata del Festival in diretta Coletta dà il benvenuto all’”artista” Chiara Ferragni | la ‘verità’ su Anna Oxa

' Anna Oxa ha avuto la febbre, non è stata bene, e credo che abbia voluto evitare il freddo... '. 'Oxa non è all'interno di un programma seriale ma un'artista intervenuta interpretare il suo brano a ...... raccolte dall'Adnkronos, sul fatto che uno degli abiti di scena che Ferragni indosserà nella prima serata del festival (l'imprenditrice ha già fatto sapere che asarà vestita da Schiaparelli ...

Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alla deputata di FdI: “Ecco cosa auguro a chi non mi vuole” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Sergio Mattarella in sala e Roberto Benigni sul palco: “Celebreremo i 75 anni della… Il Fatto Quotidiano

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Sanremo 2023, ecco la scaletta della prima e della seconda serata: Amadeus svela l’ordine di uscita dei… Il Fatto Quotidiano

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - A Sanremo, con lo 'stop and go' all'intervento del Presidente ucraino Zelenskly, "lo possiamo dire che è successo il peggio che poteva succedere Io non ero favorevole al fa ...Si è svolto oggi, presso la Casa Sanremo “il Centrale”, l’evento “Music for change”, il premio musicale europeo per giovani talenti, organizzato dall’associazione Musica contro le mafie, un’associazio ...