Sanremo 2023 | il saluto di Mattarella e l’inno d’Italia cantato da Morandi

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) In apertura del Festival diildel Presidente della Repubblica Sergioda GianniIn apertura del Festival diildel Presidente della Repubblica Sergioe, per la prima volta nella storia italiana al Teatro Ariston. In occasione dei 75 anni della messa in vigore della Costituzioneha scelto di presenziale alla sera inaugurale della kermesse. L’invito è stato accettato per sottolineare la vicinanza dello Stato al mondo dello spettacolo e della musica nel suo tempio nazional popolare. Per omaggiare questo evento storico...