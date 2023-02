Sanremo 2023 | il presidente Mattarella stasera all’Ariston per la prima serata Con Roberto Benigni

(Di martedì 7 febbraio 2023) Novità assoluta al Festival di, 7 febbraio, ildella Repubblica, Sergio, sarà presente in sala, all'Ariston, per la. Lo ha annunciato, a sorpresa, un emozionato Amadeus L'articolo proviene da Firenze Post.

LA PRIMA VOLTA - Per la prima volta nella storia di, un presidente della Repubblica sarà in sala all'Ariston. Sergio Mattarella assisterà alla prima serata del Festival. Anche per questo, la seconda grande notizia è la partecipazione di Roberto ...Social scatentati dopo l'annuncio in conferenza stampa: 'Leggerò una lettera a me stessa. Le critiche Vanno ...

Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alla deputata di FdI: “Ecco cosa auguro a chi non mi vuole” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Chiara Ferragni: "Sul palco nel segno della spontaneità" Adnkronos

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Sanremo 2023, ecco la scaletta della prima e della seconda serata: Amadeus svela l’ordine di uscita dei… Il Fatto Quotidiano

Alla conferenza stampa pre Festival di Sanremo Chiara Ferragni ha risposto alle domande dei giornalisti ed ha raccontato come si sente e che cosa porterà sul palco dell'Ariston.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...