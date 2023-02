SANREMO 2023 | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA PRIMA VOLTA ALL’ARISTON

(Di martedì 7 febbraio 2023) La notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che è già la notizia televisiva dell’anno. Per lanella storia ilsiederà in platea al Teatro Ariston per assistere alla premiere del Festival di. Complice la commemorazione per i 75 anniCostituzione e un monologo a tema di Roberto Benigni, ilSergio Mattarella arriverà nella Città dei Fiori. Un evento nell’evento che rende già speciale e unico il. Presenza abituale allaScala (in foto con la figlia Laura), questailonorasua presenza il più importante evento mediatico del ...

...terremoto in Turchia ha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni E se la pandemia di The Last of Us ci colpisse davvero di Sandro Iannaccone La scaletta delle prime due serate di......terremoto in Turchia ha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni E se la pandemia di The Last of Us ci colpisse davvero di Sandro Iannaccone La scaletta delle prime due serate di...

Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alla deputata di FdI: “Ecco cosa auguro a chi non mi vuole” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Lorella Cuccarini a Olly: “Ecco come si fa il mio balletto” Il Fatto Quotidiano

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Sanremo 2023, ecco la scaletta della prima e della seconda serata: Amadeus svela l’ordine di uscita dei… Il Fatto Quotidiano

Lo showman ha annunciato al Tg1 insieme al conduttore che 'Viva Rai2' andrà in onda eccezionalmente su Rai 1 dal 7 al 10 febbraio, subito dopo la puntata di Sanremo: «Ama, appena finisci la puntata, ...Amadeus annuncia la grande sorpresa della prima serata del Festival di Sanremo 2023: questa sera, 7 febbraio Mattarella e Benigni ...