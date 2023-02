Sanremo 2023 | il grande ritorno di Anna Oxa all’Ariston

(Di martedì 7 febbraio 2023)Oxa è tornata. Con il brano Sali (Canto dell’anima), una delle artiste più attese diè arrivata sul palco dell’Ariston per la quindicesima volta nella sua carriera non deludendo le aspettative. Vestito total black, si avvicina al microfono con un sorriso e poi intona i primi versi della canzone inedita. La voce è quella di sempre, intensa e calda dalle note più basse a quelle più alte, Oxa ha regalato uno dei momenti più emozionanti della prima serata. Arca dell’umanità andata a fondo, cuori puri mangiati dall’avidità, sali e poi un’altra vita tu, vivrai. Il testo di Oxa parla di una rinascita per l’intera umanità. Dall’ultima apparizione della cantante su palco con Processo a me stessa, il clima è decisamente cambiato. Niente più toni scuri, luce intensa, note aperte. A poche ore dalla prima serata l’esibizione era ...

La carriera di Mara Sattei da Amici aMara Sattei , nome d'arte di Sara Mattei , ha 27 anni (28 aprile 1995): ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica con tenacia e ..., Amadeus sbaglia il nome di gIANMARIA e lo chiama Sangiovanni: è davvero una gaffe, Chiara Ferragni cambia look per: la nuova acconciatura stupisce tutti, Chiara ...

In Piazza Colombo Piero Pelù si esibisce e, come la volta precedente, "ruba" la borsa a una signora del pubblico Stasera ha preso il via il Festival di Sanremo 2023 e da Piazza Colombo Piero Pelù si è ...