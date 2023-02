Sanremo 2023 | I Cugini di Campagna svelano quanto hanno guadagnato con “Anima mia” e spiegano | “Ci invitavano sempre al Festival | ma voleva dire spu**anarsi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Artisticamente parlando sono nati nel 1970, ma solamente dopo 53 anni calcano il palco del Teatro Ariston con le loro immancabili zeppe. Sono Idi, pronti al debutto aldicon il brano Lettera 22. In realtà l’invito a partecipare alla kermesse più famosa d’Italia è arrivato più volte in passato, manon aveva l’appeal di oggi, come spiega Ivano Michetti, l’unico, insieme al gemello Silvano, ad essere presente nella formazione dagli inizi (Nick Luciani e Tiziano Leonardi sono arrivati molto dopo): “Ala verità negli Anni Settanta ci, ma eravamo noi a non volerci andare.era scrauso: una sola serata in differita al mercoledì su Raidue, andarci ...