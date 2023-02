Sanremo 2023 | Fiorello “svela” la lettera di Zelensky | «Vi libererò da Amadeus» – Il video

(Di martedì 7 febbraio 2023)” ladi Volodymyr. Durante Viva Rai 2 il conduttore ha raccontato a modo sua la missiva del presidente ucraino. Che invoca la pace ma promette anche al popolo italiano di liberarlo dal conduttore e direttore artistico della kermesse. «Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese», comincia la falsa. E poi: «Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di ...

I due hanno deciso di vivere in case separate durante il Festival di. L'influencer sarà la co - conduttrice della prima e dell'ultima serata al fianco di Amadeus. Il cantante duetterà ...Chiara Ferragni e Fedez ain case separate . Abituati a vederli sempre insieme in ogni occasione, la notizia ha fatto molto rumore e dato adito anche a qualche becero gossip. A svelare il motivo di tale decisione è ...

Tutto è pronto: il settantatreesimo Festival di Sanremo può cominciare. Si inizia questa sera, 7 febbraio, e si andrà avanti fino a sabato 11 febbraio, quando si scoprirà il vincitore di Sanremo 2023.Dopo aver annunciato gli ospiti della prima puntata di Muschio Selvaggio in onda dalle 18.40 su Rai 2 (Marco Mengoni, Modà e Tananai), il rapper ha rivelato l'accordo fatto con la co-conduttrice della ...