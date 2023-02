Sanremo 2023 | Elodie canta ‘Due’ | «Torno al festival decisa | spensierata e felice»

Leggi su funweek

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se c’è un’artista che in questi due anni non è stata ferma un solo minuto è di certo, che non a caso racconta il suo ultimo biennio in un docu-serie. Il 20 febbraio è, infatti, in uscita su Prime Video Sento ancora la vertigine, tre episodi prodotti da Grøenlandia in cui l’artista ripercorre gli impegni tra set e plachi con uno sguardo intimo sulla sua vita e sulle sue fragilità. “Mi sento cosciente dei miei limiti ma superarli è un’altra cosa e io sto bene così, per il momento”, spiegaraccontando il progetto. “Ho una bambina dentro di me e la voglio proteggere perché ho capito che rispettarla e farla divertire sono gli strumenti per vivere bene”. Ma c’è molto altro nell’agenda dell’artista, pronta a calcare il palco dell’Ariston tornando in gara aldicon il brano Due. Un traccia la ...