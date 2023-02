Sanremo 2023 | conferenza prima serata | Ferragni | Mattarella | Benigni

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ecco tutte le dichiarazioni delladelladel Festival di, da Chiaraad Amadeus, fino all’annuncio della presenza del Presidentee di RobertoOre 13.25, Stefano Coletta: Ci saranno circa 15 minuti per celebrare la Costituzione, ci sarà conformità tempistica con le altre serate delle edizioni precedenti. Ore 13.20, Chiara: Sono qua a rappresentare me stessa, non mio marito o la nostra coppia. Se mi chiedete cosa penso di alcuni suoi testi scritti nella suaparte di carriera, con contenuti sessisti, mi astengo perché non sono inerenti a questa. A lui ho chiesto di non fare spoiler e di supportarmi senza aumentare la ...