Sanremo 2023 | conferenza Giorgia | «Vivo il ritorno con nostalgia e leggerezza»

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ecco cosa ha raccontatonell’incontro con la stampa al Festival didove torna dopo più di 20 anni con Parole dette maletorna al Festival dicon il brano Parole dette male. L’interprete ha risposto alle domande dei giornalisti instampa prima del debutto di stasera parlando del pezzo in gara: «Sono di nuovo qua e con la canzone giusta che racchiude le sonorità del disco. Ci rifacciamo al mondo r’n’b’, ha un inciso più moderno rispetto ad altre mie produzioni, è black e soul come arrangiamento, l’argomento della perdita e della mancanza l’ho sperimentato più volte in questi anni purtroppo, nell’interpretazione posso mettere del mio, mi ha subito conquistato quando mi è arrivata e ho fatto il primo provino». Nella serata delle cover ci ...