Sanremo 2023 | come si vota? Costo e modalità

Leggi su chenews

(Di martedì 7 febbraio 2023) È tutto pronto per il Festival di. Gli artisti passeranno al vaglio non solo della sala stampa e della giuria demoscopica, ma anche del pubblico. Maè possibilere? Di seguito tutto quello che c’è da sapere. L’appuntamento con la 73a edizione della manifestazione canora andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio, dove gli italiani saranno chiamati a seguire e ascoltare i 28 artisti in gara che porteranno sul palco le loro canzoni inedite. Il pubblico,gli altri anni, sarà chiamato a esprimere la sua preferenza tramite il voto. CheNews.itUno degli strumenti fondamentali per il Festival disarà il televoto, ormai parte integrante del regolamento della manifestazione. È proprio il gradimento popolare che ...