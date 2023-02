Sanremo 2023 | Chiara Ferragni netta | “Sui testi di Fedez risponde lui | è qui Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”

(Di martedì 7 febbraio 2023)sa il fatto suo. E gestisce la conferenza stampa pre debutto con maestria. No, non è una ragazzina alle prime armi ma un’imprenditrice abituata non solo ai social ma anche ai tavoli di discussione. Così, quando arrivano domande su, lei ribatte. Educata ma prontissima. Quando le chiedono se non le manchi il marito a vivere in due case separate, lei: “Siamo in due case diverse, ognuno di noi ha un team di 8 persone ma soprattutto ritmi della giornata molto diversi. Quindi era un modo per concentrarci meglio. Ma riusciamo comunque a vederci”. E fin qui,si mantiene pacata. Un filo meno, ma senza perdere classe, quando le viene chiesto se i“forti” e a volte “misogini” scritti dal rapper “quando ancora non si conoscevano” le diano fastidio: “Potete chiederlo a lui, è ...

: la diretta - Il dossier La scaletta - Cantanti e canzoni in gara Gli ospiti: Mattarella e Benigni , i Pooh , Blanco e Mahmood La co - conduttrice di stasera: Chiara Ferragni "Sono ...Articoli più letti Il terremoto in Turchia ha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni La scaletta delle prime due serate didi Redazione E se la pandemia di The Last of Us ci ...

Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alla deputata di FdI: “Ecco cosa auguro a chi non mi vuole” Il Fatto Quotidiano

Sanremese, presentata la maglia dedicata al Festival di Sanremo 2023 Sky Sport

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Anteprima. Le canzoni di Sanremo 2023 alla prova del palco: impressioni dalle prove generali RaiNews

Sanremo 2023. Doppia "sorpresa" per la prima puntata di stasera. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in sala all'Ariston per la prima ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...