Sanremo 2023 | Chiara Ferragni e l' abito ' Pensati libera' | il gesto di Emma

L'Ariston si è alzato in piedi all'ingresso del capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura: l'occasione è stata la celebrazione del 75° anniversario della Costituzione, oggetto anche dell'...Chiara Ferragni ha stupito tutti alla prima serata del Festival di. Non solo si è presentata con un abito - manifesto e la frase già diventata cult "Pensati libera" ma pure con un nuovo taglio di capelli. Un long bob, ovvero un caschetto lungo, che è ...

La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Pagelle Sanremo 2023 prima serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

Le pagelle di sanremo 2023 Famiglia Cristiana

Diretta Sanremo 2023: segui la prima serata LIVE Corriere dello Sport

Il completo di Marco Mengoni non è passato inosservato ai commenti social. C'è chi, come @raffamad81, ci ha visto una citazione di un look di Elvis Presley. Oppure, visto lo styling molto simile, può ...Per quale motivo Ariete è salita sul palco del Festival di Sanremo senza cappello C’entra il Fantasanremo: ecco il dettaglio di stile nascosto nel suo look della prima serata. È partita la 73esima ...