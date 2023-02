Sanremo 2023 | Chiara Ferragni e il corpo come abito

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Posso tranquillizzare tutti io? Non sono nuda, questo vestito non è trasparente. E’ un disegno del mio”., coconduttrice della prima serata del Festival di, per il suo monologo si presenta sul palco indossando unparticolare, un disegno del suo. L’“ha un significato molto profondo, ildi noi donne non deve mai generare odio o vergogna”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Scheda artista: Phil Mer TAGS Festival di, Phil Mer , Pooh ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Piero Pelù, ospite della prima serata del Festival di, si è esibito con la sua Gigante sul Suzuki Stage, brano con cui aveva partecipato al2020. In quell'occasione il rocker ...

Sanremo 2023, Elodie esagerata: conciata così sul palco Liberoquotidiano.it

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 Corriere della Sera

Sanremo 2023, il discorso di Chiara Ferragni: «Essere una donna non è un limite: sfida il sessismo» - Il video Open

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023 al via, la prima serata del Festival. Standing ovation per Mattarella. Chiara Ferragni, sulla stola la scritta ... Agenzia ANSA

i Pooh si ritrovano a Sanremo, si tratta del primo momento di reunion della band dopo la scomparsa di Stefano D'Orazio, avvenuta nel 2020. Commozione dopo l'esecuzione di Uomini Soli, accompagnati ...Un nude look che non lo è: Chiara Ferragni per il secondo cambio a Sanremo sfoggia un abito Dior che in un primo momento fa ammutolire la sala. Capezzoli e ombelico in vista, si candida ...