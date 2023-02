Sanremo 2023 | chi è Stefano Coletta | il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023) . Carriera, età, vita privata Chi è, ildell’Rai e giàdi Rai 1? Ormai da anni è uno dei dirigenti più importantiRai, che vediamo nei primi postiplatea del teatro Ariston nel corso delle serate del Festival dio durante le conferenze stampa del mattino, al fianco di Amadeus? Scopriamo insieme la carriera. Nato a Roma nel 1965, si è laureato in Lettere e Filosofia. Da dirigente ha spesso messo in mostra un eloquio forbito e articolato, frutto anche dei suoi studi. Nel 1991 inizia il proprio percorso in Rai con contratti a termine come redattore, inviato e conduttore di programmi radiofonici ...