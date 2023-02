Sanremo 2023 | chi è Olly e come mai colleziona accendini con la foto di Vasco Rossi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Quando i suoi coetanei andavano a ballare e divertirsi, lui passava le giornate e i fine settimana a scrivere canzoni. “Polvere” è nata all’improvviso, una parte del testo Federico Oliveri, per tutti, l’ha scritta mentre si stava vestendo, seduto sul letto. Ora possono ascoltarlo tutti, lui chelo ha sempre visto a pochi chilometri di distanza, dalla sua Genova e con quella scuola nel Dna.al Festival, ingresso dalla porta secondaria, un posto conquistato a “Giovani“. Un passato da giocatore di rugby a livello agonistico, con un percorso interrotto da un’operazione alla schiena. Lo sport c’è ancora, con il pugilato, ma ha la testa nella musica. Il brano in gara è composto dallo stesso, da JVLI ed Emanuele Lovito: “Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, ...