Sanremo 2023 | chi è Lazza | il rapper dei record

(Di martedì 7 febbraio 2023) Gli studi di musica classica al conservatorio, l’amore per il pianoforte, il tatuaggio di Chopin: ritratto di un artista unico nel suo genere, che arriva sul palco dell'Ariston dopo un 2022 da sogno. Il suo ultimo disco, Sirio, è stato l’album più venduto dell’anno, in vetta alla classifica per 18 settimane: nessuno come lui nell’ultimo decennio

Gli studi di musica classica al conservatorio, l'amore per il pianoforte, il tatuaggio di Chopin: ritratto di un artista unico nel suo genere, che arriva sul palco dell'Ariston dopo un 2022 da sogno.