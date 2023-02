Sanremo 2023 | chi è Ariete | X Factor | la ex fidanzata famosa e quel cappello che non toglie mai | “Non esco senza | ecco perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tra i cantanti in gara al Festival dic’è anche, cantautrice di talento molto amata specialmente dai giovanissimi. Classe 2002, Arianna Del Giaccio – questo il suo vero nome – è originaria di Anzio (Città Metropolitana di Roma Capitale). Fin da piccola ama la musica e si dedica allo studio della chitarra e del pianoforte. Attualmente sono ben 1,585,751 i suoi ascoltatori mensili su Spotify, mentre tra le canzoni più famose troviamo Spifferi (più di 13 milioni di streams), Cicatrici feat Madame (quasi 20 milioni) e soprattutto L’ultima notte (55,469,783), che nel 2021 è stata anche scelta come colonna sonora per lo spot di una nota azienda di gelati. Nonostante il grande riscontro che sta ottenendo,non si è mai montata la testa. Non vuole esserci a tutti i costi, anzi. Forse anche per questo ...