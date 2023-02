Sanremo 2023 | Benigni e il Festival | da Wojtylaccio a Costituzione | risate e polemiche

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Iniziando dal Papa e finendo con la Bibbia, sono state ben cinque le ‘ospitate’ di Robertoaldi, cui ora si aggiunge la sesta, in occasione della prima volta di un presidente della Repubblica al Teatro Ariston, dedicata allanel 75mo anniversario dell’entrata in vigore. Tutte corredate da grandi, momenti di spettacolo indimenticabili ma spesso anche da grandi. La prima volta del ‘Piccolo Diavolo’ risale al 1980 e più che una ospitata è una vera e propria co-conduzione accanto a Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi. Ed è un esordio che ancora resta negli annali: non tanto per il bacio lungo quasi un minuto alla showgirl – esattamente 45, interminabili per la tv, secondi – quanto per il ‘’ ...