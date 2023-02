Sanremo 2023 | Associazione Utenti RadioTv | “Rai renda pubblico compenso Benigni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La Rai deve renderequanto percepirà Robertoper il suo intervento al Festival di, e in tal senso siamo pronti a presentare una formale istanza d’accesso all’azienda e un esposto alla Corte dei Conti per conoscere i dettagli sul contratto tra la rete e il comico toscano”. Lo afferma l’dei Servizi Radiotelevisivi, dopo l’annuncio fatto oggi da Amadeus nel corso della conferenza stampa a. “Già in passato i maxi-compensi riconosciuti dalla Rai asono finiti al centro di uno scandalo – spiega l’– In occasione della partecipazione dial Festival del 2020 si parlò di un cachet, mai confermato, da 300mila euro. Crediamo sia giusto in questo ...