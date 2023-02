Sanremo 2023 | Anna Oxa intervistata a La Vita in Diretta | Il Segreto per restare giovani? Esci dalla Cerchia

(Di martedì 7 febbraio 2023)Oxa ha rilasciato la prima intervista del Festival dia GiovCivitillo: la moglie di Amadeus è l'inviata de LainOxa ha rilasciato a Lainla prima intervista del Festival di. La cantante è stata avvicinata da GiovCivitillo, la moglie di Amadeus è l'inviata nella cittadina ligure del programma di Alberto Matano. L'artista aprirà la 73esima edizione del Festival con il brano Sali (Canto dell'anima).Oxa, per motivi di salute, è stata l'unica artista a non poter sfilare sul red carpet di. "So che ha avuto la febbre e che si sta curando con antibiotici. Credo avesse ...

Dal 7 all'11 Febbraio Fedez e Luis Sal saranno aproprio per raccontare il festival con il loro podcast per un appuntamento quotidiano.Perchéè il cuore della canzone italiana ma è anche un deposito di aneddoti, curiosità, episodi drammatici, divertenti e surreali. Un evento dove tradizione e innovazione si mescolano, la ...

