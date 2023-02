Sanremo 2023 | Anna Oxa apre la gara con il brano Sali Canto dell' anima

(Di martedì 7 febbraio 2023)Oxa alza il sipario di, la 73esima edizione del festivala musica italiana. Alla conduzione, per il ...

, i look del 7 febbraio, prima serata: Chiara Ferragni stravolge il suo ...Gianmaria è stato il secondo cantante in gara ad esibirsi alla prima serata del Festival di. Reduce daGiovani, ha presentato sul palco dell'Ariston la canzone "Mostro". Al termine dell'esibizione ha dato il cinque a Gianni Morandi , conduttore della 73esima edizione ...

Sanremo 2023, prima serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

Le pagelle della prima serata di Sanremo 2023 la Repubblica

Scaletta e ospiti della prima serata di Sanremo 2023 la Repubblica

Sanremo 2023 al via, la prima serata del Festival. Standing ovation per Mattarella - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

"Pensati libera". Questo il messaggio ricamato sulla stola di Chiara Ferragni, che per la prima volta sale sul palco dell'Ariston con un intento ben preciso: quello di lanciare, ...Al via il 2° Sanremo Cristian Music Festival, ideato e diretto da Fabrizio Venturi: «Sarà all’insegna della nuova evangelizzazione e del dialogo». In gara 22 artisti, tra gli ospiti Aleandro Baldi ...