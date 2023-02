Sanremo 2023 | al via la prima serata del Festival | ovazione per Mattarella

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via ladeldi. 14 i cantanti, su 28 che partecipano alla gara, che si esibiranno sul palco dell’Ariston nelladi oggi: ad aprire le danze Anna Oxa. A condurre il direttore artistico Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e da Chiara Ferragni, alla suaesperienza sul palco della kermesse. Tra gli ospiti, Roberto Benigni e in platea il presidente della Repubblica Sergio. Proprio a– per lavolta al– è dedicata l’del pubblico in sala. Dopo l’inno d’Italia cantato da Morandi, ecco arrivare sul palco Roberto Benigni. “Sono felice che lei sia qui – dice l’artista rivolto al ...