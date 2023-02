San Valentino 2023 | come festeggiare e dove andare | le idee romantiche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sanè alle porte, e i festeggiamenti sono tutti rivolti a ciò che muove il sole l’altre stelle, l’unica forza motrice in grado di dare senso alle nostre esistenze. Va bene…basta. Troppo romanticismo. Però è vero.direbbe il cantautore, tutto quel che cerchiamo è solamente amore. E il 14 febbraio non fa altro che ricordarcelo. Per i fortunati che sono stati colpiti dalle frecce incandescenti di Cupido c’è dunque un unico interrogativo degno in questi giorni:al meglio San? Roma, la vendetta della fidanzata tradita prima di San: ”Uno str…. cornificatore” LeperSandalla nostra ...