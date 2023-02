Sampdoria Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 7 febbraio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I blucerchiati cercano punti per una salvezza che sembra molto difficile, mentre i nerazzurri vogliono difendere il secondo posto.Vssi giocherà lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Momento complicato per i liguri che non vincono da sette turni e nelle ultime cinque giornate hanno collezionato cinque sconfitte. La salvezza resta molto complicata, e con questo andamento la retrocessione sarà inevitabile. I nerazzurri, invece, hanno ritrovato entusiasmo dopo la vittoria nel derby ed ora puntano ad essere più continui per blindare almeno il secondo posto. Nelle ultime cinque partite hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una ...

...ritorno a Genova e in vista dell'incrocio di lunedì prossimo al 'Ferraris' contro la corazzata, sfida evidentemente speciale per tanti motivi per l'ex nerazzurro Stankovic. Monza -, ...... quanti i minuti di gioco al termine dei quali agguanta il pareggio contro lagrazie a un ... Un 2 - 2 raggiunto nel recupero dai "Bagai" di Palladino proprio come contro l'il 7 gennaio ...

Sprazzi di vero Lukaku, Inzaghi ci spera. E contro la Samp può tornare titolare La Gazzetta dello Sport

Diretta Sampdoria-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

Probabili formazioni Sampdoria-Inter, ventiduesima giornata Serie A 2022/2023 SPORTFACE.IT

Zanetti: "Vedo critiche esagerate a un'Inter che fa bene da 4 anni. Skriniar, rinnovo e fascia: ecco... Fcinternews.it

Gabbiadini illude la Samp, il Monza la gela al 99': finisce 2-2, Stankovic lascia il campo in lacrime Fcinternews.it

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri, lanciatissimi dopo la vittoria anche nel derby, sfidano i blucerchiati che ...Questa sera la Sampdoria sta giocando contro il Monza per cercare di ottenere punti utili per la salvezza. Il difensore fa registrare quindi un infortunio una settimana prima dell’importante sfida con ...