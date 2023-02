Sampdoria | le pagelle di CM | Gabbiadini imprendibile | grande prova di squadra | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-07 00:33:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Monza-2-2Audero 6: attento sui tentativi di Carlos Augusto e Petagna, difficilmente poteva fare di più sulla rete dell’attaccante monzese. Spiazzato sul rigore. Amione 6,5: lotta con intelligenza e senso tattico, dimostrando una notevole maturità per i suoi 20 anni. Provvidenziale su Carlos Augusto nel finale, in più di una circostanza chiude ottimamente le iniziative di Caprari. Nuytinck 5,5: un tempo di duelli fisici e di piazzamento contro Petagna: l’attaccante monzese lo brucia in occasione del gol. (1’ st Murru 5: sulla sua sfida pesa come un macigno l’intervento su Petagna che comporta il rigore in pieno recupero) Colley 6: nella mischia all’ultimo istante per l’infortunio di Gunter, si conferma elemento di ...