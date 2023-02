Sampdoria | le convocate in vista della partita con l’Inter Women

(Di martedì 7 febbraio 2023) Laha reso note leper ladi domani contro. Saranno 21 le calciatrici presenti per la sfida di Coppa Italia Femminile.affronterà nella giornata di domani lain Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre hanno già battuto le blucerchiate nel match di andata dei quarti di finale con il risultato di 3-2. Laha pubblicato le 21 giocatriciper la sfida del “Konami Youth Centre Development Centre” di Milano. Ecco tutti i nomi. Portieri: Fabiano, Odden, Pescarolo. Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani. Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Mailia, Prugna, Re, ...

La buona prova dell'andata tiene ancora aperto il discorso qualificazione e la Sampdoria Women è pronta a giocarsi le proprie chance. Domani, mercoledì, le blucerchiate

