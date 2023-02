Sampdoria-Inter | la squadra di Stankovic domani al lavoro | il programma

(Di martedì 7 febbraio 2023)è la sfida inlunedì alle ore 20.45, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A.ha concesso una giornata di riposo ai suoi uomini RIPRESA –“Archiviato con amarezza il pareggio maturato col Monza, laosserverà un giorno e mezzo di riposo prima di ritrovarsi mercoledì pomeriggio, al “Mugnaini”, per cominciare a preparare il prossimo impegno con l’, match valido quale 22.a giornata di Serie A TIM e inlunedì al “Ferraris” (ore 20.45)”. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...

L'U. C.comunica le modalità di accredito per media e fotografi per, valida quale 22.a giornata di Serie A TIM 2022/23 e in programma lunedì 13 febbraio allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. La richiesta scritta da parte della testata giornalistica ...... quelle con, Udinese e soprattutto Porto, il 22 febbraio (andata a San Siro, ritorno in Portogallo il 15 marzo). "Siamo in crescita, giochiamo un buon calcio: è un'protagonista - ha ...

Sprazzi di vero Lukaku, Inzaghi ci spera. E contro la Samp può tornare titolare La Gazzetta dello Sport

Inter, Lukaku avrà minutaggio con Samp e Udinese. Gazzetta: "Obiettivo Porto" TUTTO mercato WEB

CdS - Lukaku, quale futuro Zhang e Marotta rifletteranno con calma Fcinternews.it

Sampdoria: dopo la rabbia, mercoledì via all'operazione Inter - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dall... Primocanale

Diretta Sampdoria-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

Speranze per il recupero per la trasferta di Bologna del 26 febbraio, ma è probabile il recupero per la sfida del 5 marzo contro il Lecce L’argentino, infortunatosi alla vigilia del derby contro il Mi ...Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri, lanciatissimi dopo la vittoria anche nel derby, sfidano i blucerchiati che ...