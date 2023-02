Saman Abbas | nuovo rinvio per l’estradizione del padre Il fidanzato si costituisce parte civile nel processo

(Di martedì 7 febbraio 2023) A tre giorni dall’inizio deldavanti ai giudici della Corte d’assise per i famigliari di, la 18enne di Novellara i cui resti sono stati finalmente trovati, a Islamabad è stato deciso undel procedimento per la discussione sulla richiesta di estradizione per ildella giovane, Shabbar. L’uomo, la moglie e madre della vittima, uno zio (che indicato il luogo dove era stato seppellito il corpo, ndr) e due cugini sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere della 18enne che aveva rifiutato un matrimonio combinato. In udienza è stato discusso il tema della documentazione arrivata dall’Italia. Il difensore dine avrebbe ancora eccepito la regolarità, non fornendo però ulteriori argomenti a fronte ...

NOVELLARA (Reggio Emilia) " Slitta al 14 febbraio la discussione sull'estradizione di Shabbar, il padre die tra i cinque che da venerdì saranno a processo per l'omicidio della ragazza. Oggi a Islamabad si è svolta la decima udienza dal 15 novembre a questa parte e c'è stata ancora ...I precedenti Una storia che, per alcuni aspetti, ricorda la drammatica vicenda di. La giovane, 18 anni, di nazionalità pakistana e residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ...

