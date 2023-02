Saman Abbas | il padre è ancora in Pachistan | un altro rinvio per discutere sulla sua estradizione

(Di martedì 7 febbraio 2023), ilin: unper l’una Islamabad, il decimo, perrichiesta diper ildi, Shabbar. L’avvocato della difesa avrebbe di nuovo contestato la regolarità della documentazione arrivata dall’Italia, senza però spiegarne i motivi. L’udienza è stata rinviata al 14 aprile. Lo riporta Repubblica. Shabbarè accusato di concorso in omicidio per la morte della figlia di 18 anni,a, uccisa a Novellara nel 2021. Per lui e altri quattro imputati, tutti familiari della 18enne, il 10 febbraio si ...

A tre giorni dall'inizio del processo davanti ai giudici della Corte d'assise per i famigliari di, la 18enne di Novellara i cui resti sono stati finalmente trovati, a Islamabad è stato deciso un nuovo rinvio del procedimento per la discussione sulla richiesta di estradizione per il ...Mancano solo tre giorni all'inzio del processo sull' omicidio di, ma dal Pakistan non arrivano buone notizie. Shabbar, padre della 18enne scomparsa da Novellara il 30 aprile 2021, infatti, dopo 10 udienze per la sua estradizione in Italia, ha ...

