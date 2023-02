Salvini ancora contro Zelensky a Sanremo | «Fuori luogo sia in presenza sia con un messaggio»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteonon apprezza l’idea di portare la voce del presidente ucraino Volodymyre non manca di farlo sapere. L’ha ribadito anche oggi, 7 febbraio: «Ho sempre pensato che in un contesto che è di musica popolare, di svago, di gioia, di paillettes e di luci portaree la tragedia immane del suo popolo siasia in, in video o con un», ha detto a “The Breakfast Club” su Radio Capital, come riporta una nota della trasmissione. «Se avrò qualche minuto guarderòma non per videomessaggi o messaggi scritti ma per ascoltare qualche canzone. Anche nell’interesse distesso: non so se può essere utile per ...