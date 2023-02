Salmo | qual è il vero nome del rapper | fidanzato con Shari? Gossip e “giallo” sul loro rapporto

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilapproda per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 dove si esibirà, in collegamento dalla nave Costa Smeralda, martedì 7 e sabato 11 febbraio. La terza esibizione sarà direttamente sul palco dell’Ariston, nella serata di venerdì, in duetto conin un medley di Zucchero. Ed ancora una volta i due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.