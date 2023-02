(Di martedì 7 febbraio 2023) Nel giorno in cui esce il suo ultimo romanzo, La città della vittoria (Mondadori), lo scrittore si mostra e racconta in un'intervista la difficoltà di riprendere a scrivere. "È stato un attacco colossale, ma non sto poi così male"

La scena che apre La città della vittoria, l'ultimo romanzo di- in uscita oggi per Mondadori in contemporanea mondiale con Stati uniti e Gran Bretagna (traduzione di Stefano Mogni e Sara Puggioni, pagg. 360, euro 22) è struggente e grandiosa: in ...A bordo anche due cadaveri • La Repubblica Ceca cambia nome: si chiamerà Czechia (Cechia in italiano) •ha postato su Twitter un selfie, la sua prima foto resa pubblica dopo ...

La prima intervista di Salman Rushdie dopo l’accoltellamento Il Post

Salman Rushdie: «Sto guarendo, ma è difficile scrivere» Corriere della Sera

Salman Rushdie: "Ora che sono quasi morto, tutti mi amano. Mi restano ancora cicatrici mentali" L'HuffPost

Salman Rushdie torna in libreria. E il New Yorker pubblica le prime foto dopo l'attentato la Repubblica

Salman Rushdie, prima intervista e foto dopo l'aggressione in cui venne ferito a un occhio Sky Tg24

Nel giorno in cui esce il suo ultimo romanzo, La città della vittoria (Mondadori), lo scrittore si mostra e racconta in un'intervista la ...MARTEDì 7 FEBBRAIO 2023 Clamoroso Il mini umanoide in gallio magnetizzato, progettato da un team internazionale guidato dall’Università cinese di ...