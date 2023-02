Salman Rushdie | “Ora che sono quasi morto | tutti mi amano È stata un’aggressione mostruosa” Ecco la sua prima foto dopo l’agguato

(Di martedì 7 febbraio 2023) “È”. Un paio di occhiali da vista con una lente oscurata per coprire l’occhio destro ferito e un’espressione tesa e addolorata.commenta per lavolta la sua condizione fisica e psicological’attentato subito lo scorso 12 agosto a Chautauqua, nello stato di New York. “Lasul New Yorker è drammatica e potente ma, più prosaicamente, descrive comeoggi”. È con un pizzico di ironia che, 75 anni, 11 romanzi alle spalle, tra cui i Versi satanici che gli è valsa una fatwa dall’allora ayatollah iraniano Khomeini, risponde alle domande di un giornalista rievocando il terribile episodio che l’havisto sprofondare al creatore. ...

A raccontarlo in una lunga intervista con il direttore del New Yorker è lo scrittore, sei mesi dopo l' accoltellamento subìto nel quale perse la vista da un occhio e l'uso della ...La scena che apre La città della vittoria, l'ultimo romanzo di- in uscita oggi per Mondadori in contemporanea mondiale con Stati uniti e Gran Bretagna (traduzione di Stefano Mogni e Sara Puggioni, pagg. 360, euro 22) è struggente e grandiosa: in ...

