Sali Canto dell’anima | il significato della canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023

(Di martedì 7 febbraio 2023)Oxa è una delle artiste più attese al Festival di. La cantautrice porta all’Ariston la) il cui, a nostro avviso, risiede in un’esortazione rivolta all’essere umano, perché si allontani dalle miserie e dai meccanismi che affossano la società attuale, per librarsi in alto e tornare alle proprie origini più pure e semplici. Scritta daOxa con Francesco Bianconi e Kaballà (su musiche di Fio Zanotti),) dipinge un mondo dominato da falsità, ambiguità, avidità. L’immagine dell’umanità che viene fuori dal brano è un brulicare soffocante, nel quale non vi è più luce. Il verso “Vite frammentate senza verità” ...

L'appuntamento con "dell'anima) " è previsto questa sera. Oxa infatti sarà la prima artista ad esibirsi e a rompere il ghiaccio in un palco che, dati i numerosi successi nati qui, ...I primi 14 cantanti (in ordine di uscita) sono: Anna Oxa - 'dell'anima)', Gianmaria - 'Mostro', Mr. Rain - 'Supereroi', Marco Mengoni - 'Due vite', Ariete - 'Mare di guai', Ultimo - 'Alba'...

Il testo e il significato di Sali (Canto dell'anima), la canzone di Anna ... Fanpage.it

Sanremo 2023, Anna Oxa in gara con 'Sali (Canto dell'anima)': il ... Dire

“Sali (Canto dell'anima)”, il testo della canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023 RaiNews

Anna Oxa, testo e significato Sali (Canto dell’anima): canzone di Sanremo 2023 ilmessaggero.it

Festival di Sanremo: cantanti, canzoni e ospiti della prima serata ... Radio Subasio

Quest’anno salirà per la sedicesima volta sul palco del Festival di Sanremo: Anna Oxa nel corso degli anni ha stravolto, e non poco, il suo look ...L'artista è un volto conosciuto del Festival, dove ha cantato per ben 14 volte vincendo due premi: questa volta sarà in gara con il brano ...