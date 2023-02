Salernitana-Juventus | probabili formazioni | clamorosa esclusione tra i bianconeri

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il match dell’Arechi chiude il 21° turno di Serie A: la Vecchia Signora vuole tornare alla vittoria dopo un solo punto in tre partite PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMchiuderà il 21° turno del campionato di Serie A. Idevono tornare alla vittoria che manca dalla prima settimana di gennaio (1-0 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.