Salernitana-Juventus martedì 7 febbraio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 7 febbraio 2023) Allegri dopo la sconfitta casalinga contro il Monza ha detto che la Juve ha bisogno di punti per la salvezza e guardando la classifica, anche se si tratta di una forzatura, in questo momento i bianconeri hanno come avversari diretti anche squadre come la. Gli uomini di Nicola superando il Lecce hanno ritrovato una InfoBetting: Scommesse Sportive e