Salernitana-Juventus 0-3 | tempesta serba sui granata

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lanon si concede il bis dopo la vittoria di Lecce: gli uomini di Nicola cadono allo stadio Arechi contro ladi Max Allegri. Vlahovic e Kostic condannano una squadraordinata ma troppo imprecisa in fase difensiva. La partita Avvio di primo tempo equilibrato, con unaattenta ma mai timorosa: a scaldare il clima glaciale dell’Arechi ci prova prima Vlahovic con un colpo di testa senza pretese, e poi Nicolussi Caviglia di sinistro lontano dallo specchio Match che si sblocca al minuto 25: fallo ingenuo dello stesso Nicolussi Caviglia e calcio di rigore per la. Ochoa intuisce ma il sinistro di Vlahovic non lascia scampo. Vantaggio ospite. E’ ancora il centravanti bianconero l’uomo più pericoloso dei suoi, con un sinistro largo al 37?. Il raddoppio ...

SALERNO - Nella sfida dell'Arechi contro la Juventus la Salernitana è passata in vantaggio al 26' del primo tempo con il rigore trasformato da Vlahovic. Poco prima di presentarsi dal dischetto, il numero 9 bianconero ha chiesto di tirare il rigore. Forte distorsione alla caviglia destra per Fabio Miretti nel corso del primo tempo.

Dopo tre giornate senza successi, la Juventus torna a prendersi tre punti in Serie A, vincendo di forza sul campo della Salernitana. Il punteggio finale recita 0-3 in favore dei bianconeri, con un ...79' - DOPPIO CAMBIO PER LA JUVENTUS: entrano Kean e Iling-Junior al posto di Vlahovic e De Sciglio. 78' - La Salernitana non riesce più a pungere e la partita sembra ormai poco viva. La Juventus invec ...