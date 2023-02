Salernitana-Juventus 0-3 | il tabellino

SALERNO - Prima il rigore conquistato, poi l'infortunio e l'uscita in barella. È questa l'estrema sintesi della partita contro laall'Arechi di Miretti . Il centrocampista dellaè stato costretto ad abbandonare il campo al 44' per una distorsione alla caviglia sinistra in atterraggio, lamentata dopo un ...SALERNO - Nella sfida dell'Arechi contro lalaè passata in vantaggio al 26' del primo tempo con il rigore trasformato da Vlahovic . Poco prima di presentarsi dal dischetto, il numero 9 bianconero ha chiesto di tirare il ...

Salernitana-Juventus 0-3, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Salernitana-Juventus, Miretti si fa male a contrasto con Coulibaly: la sequenza Tuttosport

Salernitana-Juve diretta: palo di Kean, 0-3 Corriere dello Sport

Serie A: Salernitana-Juventus 0-3 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Dopo tre giornate senza successi, la Juventus torna a prendersi tre punti in Serie A, vincendo di forza sul campo della Salernitana. Il punteggio finale recita 0-3 in favore dei bianconeri, con un ...79' - DOPPIO CAMBIO PER LA JUVENTUS: entrano Kean e Iling-Junior al posto di Vlahovic e De Sciglio. 78' - La Salernitana non riesce più a pungere e la partita sembra ormai poco viva. La Juventus invec ...