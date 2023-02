Salernitana-Juve 0-3 | doppietta di Vlahovic e gol di Kostic

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lantus vince 3-0 sul campo dellanel match valido per la 21esima giornata della Serie A 2022-2023. La formazione bianconera, penalizzata di 15 punti, sale a quota 26. I campani rimangono a quota 21. Laipoteca la vittoria nel primo tempo. I torinesi sbloccano il risultato al 26? con il rigore die raddoppiano al 45? con, abile a piombare sul pallone calciato proprio da. Il centravanti chiude i conti in avvio di ripresa firmando lapersonale: 0-3 al 47?. Lapotrebbe dilagare, ma la traversa nega il gol a Di Maria e il palo respinge la conclusione di Chiesa. Funweek.

