Safer Internet Day | “non basta il parental control per la sicurezza dei ragazzi online Serve una cultura digitale”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si informano solo attraverso i social network; li usano persino per guadagnare qualche soldo; temono per i loro dati ma accedono sempre prima al mondo della Rete dove un ragazzo su due incappa in contenuti inappropriati. E ora spunta un altro pericolo: il gaming, finora sottovalutato nel nostro Paese. E’ la fotografia che diverse ricerche ci consegnano in occasione delDay, la Giornata mondiale per lain Rete promossa dalla Commissione Europea e celebrata, da ben vent’anni, in contemporanea in oltre cento nazioni. Due, tra le tante, sono in modo particolare le più eloquenti: i dati della ricerca realizzata da “Generazioni Connesse” sulla quantità e sulla qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e daiin Italia, che quest’anno ha coinvolto 3.488 studentesse e studenti delle Scuole ...