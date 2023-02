Safer Internet Day | costruiamo tutti assieme un internet migliore

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 7 febbraio 2023 ricorre la 20esima edizione delDay, giornata promossa a livello europeo per aumentare la consapevolezza nell’utilizzo del web, e che invita a porre attenzione alla reputazione digitale, alla condivisione di contenuti sui social ma anche alla diffusione delle fake news. Educare i giovani alla consapevolezza dell’utilizzo della tecnologia è fondamentale per farli crescere come cittadini digitali, acquisendo non solo le competenze tecniche ma anche la coscienza che tutto ciò che avviene in rete, il modo in cui ci relazioniamo, le informazioni che forniamo, generano effetti anche nel mondo fisico. Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane propone diversi contenuti volti a far conoscere l’evoluzione tecnologica in corso ed aumentare la consapevolezza in ...

L' app di Tinder ancora più sicura. La piattaforma per gli incontri più famosa al mondo, in occasione delDay , ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per consentire agli utenti una crescente sicurezza durante l'utilizzo dell'applicazione. La modalità di navigazione in incognito, ...Giornata nazionale contro il bullismo . Oggi, martedì 7 febbraio si celebra il (SID) ovveroDay , la giornata nazionale per la sicurezza in Rete, contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita e promossa dalla Commissione Europea. 'Together for a better' è il titolo ...

Safer Internet Day 2023: le nuove strategie per una rete più sicura Io Donna

Safer Internet Day: SmartBus Huawei per informare studenti Agenzia ANSA

Come prepararsi al Safer Internet Day: i numeri di Telefono Azzurro e due consigli - Info Data Il Sole 24 Ore

Safer Internet Day, i consigli degli esperti per proteggere i giovani - Lifestyle Agenzia ANSA

Safer Internet Day, il cyberbullismo è in aumento o in calo I dati Sky Tg24

Il rapporto “Tra realtà e Metaverso. Adolescenti e genitori nel mondo digitale” predisposto da Telefono Azzurro e presentato oggi a Milano, nel Safer Internet Day, giornata mondiale dedicata all’uso c ...L'app di Tinder ancora più sicura. La piattaforma per gli incontri più famosa al mondo, in occasione del Safer Internet Day, ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per consentire agli utenti ...