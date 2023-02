Safer Internet Day 2023 | le nuove strategie per una rete più sicura

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il 7 febbraioricorrono i 20 anni delDay, ovvero la Giornata mondiale per la sicurezza inpromossa dalla Commissione Europea. Dal cyberbullismo ai social network all’identità digitale, ogni anno ilDay mira a sensibilizzare sui problemi online emergenti e su quelle che sono le preoccupazioni attuali legate a questo tema. L’iniziativa è coordinata da Insafe, il network europeo composto daCentres (SICs – Centri nazionali per la sicurezza in) che ha tra gli obiettivi quelli di offrire a bambini e ragazzi strumenti utili per un utilizzo sicuro e responsabile die delletecnologie. ...

Sulmona. Si celebrano domani, 7 febbraio 2023, i venti anni delDay, la 'Giornata mondiale per la sicurezza in Rete', promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre cento nazioni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ...L'incontro "Bullismo e cyberbullismo, quali strumenti per prevenirli o superarli" è in concomitanza delle celebrazioni, delDAY in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo ...

ITALIA - Internet e i social network sono diventati parte integrante della nostra vita ma questi spazi virtuali possono diventare luoghi non sicuri per i ...Il campione olimpico protagonista dell'incontro a Roma organizzato dalla Polizia Postale in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete. In «pista» anche il ministro Valditara, Apple e ...