Ronaldinho torna al Barcellona | il figlio del Gaucho firma con i blaugrana

(Di martedì 7 febbraio 2023)al. IlJoao Mendes, infatti, ha appenato con il club catalano. Sarà un’occasione per rivedere Elancora una volta vicini agli ambienti, come ha dichiarato lui stesso alla radio RAC1: “Con la suasarò più presente qui”. Il 17enne arriva dal Cruzeiro, e già da qualche settimana si allenava in prova con il. Ora la, nella speranza di ricalcare anche solo in una minima parte il leggendario passato diin Catalogna, dove con il suo immenso talento ha scritto alcune delle pagine più belle del calcio mondiale. SportFace.

Quando tirano non sai mai dove piazzano la palla". BARCELLONA - di nuovo al Barcellona Sì possibile, ma non si tratta dell'ex numero 10 blaugrana. Stiamo parlando del figlio, Joao Mendes de Assis Moreira . Come riporta Sport , il presidente del ...

L'annuncio arriva per radio dal diretto interessato: "Da adesso in poi, mi rivedrete spesso qui…" BARCELLONA (Spagna) - La Masia del Barcellona è una fucina di grandi campioni, ma questa volta la Cant ... Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador e ícone do futebol brasileiro, abriu o coração ao falar sobre o futuro do seu filho, João Mendes, ...