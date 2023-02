L'ex fuoriclasse brasiliano, 42 anni, ha partecipato insieme ad alcuni colleghi e personaggi dello spettacolo a un'amichevole nello stadio Major ...Sfera Ebbasta, Floyd Mayweather esi sono interessati al business della vodka. Dopo ... Da quell'etichetta sul petto chegli piaceva proprio ha deciso di metterne una sulle sue bottiglie ...

Ronaldinho non perde il vizio, ecco il super gol Corriere dello Sport

VIDEO / Ronaldinho non cambia mai, gol spettacolare fcinter1908

Ronaldinho conferma: "Mio figlio firmerà per il Barcellona!" numero-diez.com

Ronaldinho torna al Barcellona! Ma non è come credete.... Corriere dello Sport

Ronaldinho junior in prova al Barcellona: non ha convinto, e allora il presidente... La Gazzetta dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L'ex fuoriclasse brasiliano ha partecipato insieme ad alcuni colleghi e personaggi dello spettacolo a un'amichevole nello stadio Major Levy Sobrinho di Limeira.