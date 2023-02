Roma | Zaniolo autorizzato a partire per la Turchia

(Di martedì 7 febbraio 2023) La trattativa che porterà Nicolòal Galatasaray è ormai in dirittura di arrivo. Infatti, ora lahail calciatore aalla volta della, dove inizierà un nuovo capitolo della sua carriera dopo la rottura improvvisa e burrascosa con i giallorossi, e dopo aver rifiutato diverse altre proposte, alcune anche dalla Premier League. Il classe ’99 ha da poco lasciato l’hotel Melià dove si trovava a Milano con la famiglia per imbarcarsi per Istanbul, dove svolgerà le visite mediche in attesa poi della firma sui contratti. SportFace.

