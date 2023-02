Roma | Zaniolo al Galatasaray | ci siamo Nel pomeriggio a Istanbul

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nicolòva al. Dopo la rottura con lae il rifiuto all’offerta del Bournemouth, il classe 1999 si trasferisce nell’unico campionato europeo con il mercato ancora aperto. Ultimi dettagli da definire, ma il giocatore, in partenza da Milano con un volo privato, è atteso già nelper le visite mediche e la firma sul contratto con il club turco. Allaandranno circa 20 milioni più bonus, per il giocatore è pronto un contratto di 3,6 milioni a stagione fino al 2027. SportFace.

