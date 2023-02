(Di martedì 7 febbraio 2023) . Nella notte di ieri sembrano esser stati sistemati i dettagli della trattativa che porterà il quasi exa vestire il colore, sempre giallorosso, del club turco: laincasserà una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro e il classe ’99 firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, con clausola rescissoria dal valore di 35 milioni. Si attende soltanto il via libera alla chiusura della trattativa per la partenza del giocatore in direzione di Istanbul, che dovrebbe avvenire nel pomeriggio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Zaniolo al Galatasaray . Nella notte di ieri sembrano esser stati sistemati i dettagli della trattativa che porterà il quasi exa vestire il colore, sempre giallorosso, del club ...Le risorse del Pnrr appresentano l'occasione per questa. E' un cambio di passo per mettere ... Il termovalorizzatore dinon va demonizzato, è un'opportunità per l'intera Regione, perché la ...

Roma, Svolta Zaniolo al Galatasaray Italia Sera

Zaniolo, rottura totale con la Roma: solo un compagno gli ha mandato un messaggio a La Spezia Corriere dello Sport

Zaniolo vicino al Galatasaray, c'è l'offerta alla Roma: trovato l ... Trend-online.com

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: ora Nicolò apre al Bournemouth. In giornata l'incontro con gli inglesi ilmessaggero.it

Svolta Zaniolo, dice sì al Milan: ma la Roma rilancia Corriere dello Sport

La Raccolta dura una settimana e aiuterà almeno 400.000 persone in condizioni di povertà sanitaria. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e ...Un tratto di strada con incroci pericolosi in cui sono avvenuti molti incidenti degli ultimi anni. I lavori volti a metterli in sicurezza ...