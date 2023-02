Roma | “Mio marito ha portato in Libia la mia bimba” | il Ministro corre in aiuto di Federica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Aveva lanciato un appello, rivolgendosi direttamente alTajani, perché la aiutasse a riabbracciare la sua bambina che “ho visto per l’ultima volta il 9 ottobre scorso in una videochiamata”. La richiesta didella mammana, la cui piccolina, unadi 5 anni è stata portata indalfacendo perdere le sue tracce, è stata ascoltata daldegli Esteri. L’incontro con ildegli Esteri Lunedi, la mamma coraggio che ha lanciato anche un appello social per chiedere, sottolineando “Il 9 marzo 2022 mioè andato a Tripoli in visita alla sua famiglia con la mia piccola Heger e non è più tornato”, è stata ricevuta dal ...