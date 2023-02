Roma | cade dal monopattino e muore | la perizia incrimina ‘una buca’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) È morto mentre consegnava i giornali a bordo del suo. Il 71enne Antonio Supino nella mattina del 9 novembre scorso si trovava su via Anapo, nel quartiere Trieste quando è caduto rovinosamente sull’asfalto e ha perso la vita. Un fatto per il quale la Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo di indagini e anche disposto una consulenza tecnica, dando l’incarico a un consulente tecnico, individuato nella persona dell’ingegnere Andrea Gozzi. L’esito delladisposta dalla Procura della Repubblica Laha dato risposte. Il 71enne è caduto “a causa di una profonda ed estesa depressione del manto stradale posta sul lato sinistro della corsia di marcia”. Non sembra avere dubbi l’esperto circa una responsabilità del manto stradale sconnesso. L’esito dell’indagine ha indotto il legale della ...